بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة لها.



ظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا اعلى الركبة، وتميز التصميم بنقوشات ورد ملونة جمعت بين مجموعة من الألوان الجذابة، وتزينت ببعض الاكسسوارات العصرية ايضا.



فيما أعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج البسيطة، واكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع ملامحها.



