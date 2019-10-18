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فن

بالقلوب والعلم .. زوجة عمرو دياب تنشر صور مظاهرات لبنان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:25 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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سعيد فراج
نشرت زينة عاشور زوجة الهضبة عمرو دياب، عدة صور وفيديوهات عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مقتطفات من التظاهرات التي اجتاحت الشوارع اللبنانية.

ودعمت زينة عاشور (زوجة عمرو دياب) التظاهرات اللبنانية، وأشارت برمز القلوب إلى صور المتظاهرين في لبنان، ووضعت العلم اللبناني عليها.

من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.
بالقلوب والعلم .. زوجة عمرو دياب تنشر صور مظاهرات لبنان
بالقلوب والعلم .. زوجة عمرو دياب تنشر صور مظاهرات لبنان
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