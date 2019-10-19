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ساحة رأي

د.وائل محمد رضا يكتب .. خطورة الكلمة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
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رسالتي الثانية عشر للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
هي تأكيدا لما قاله سيادته بأن أهم الحروب التي تواجهها مصر هي الشائعات ( ( ( حروب الجيل الرابع ) ) )
وتنطلق تلك الشائعات من كلمة واحدة مجهولة المصدر وتنتشر كالنار في الهشيم لتقضي على الأخضر واليابس .
الفكر الشيطاني الجديد الذي ينتهجه أعدائنا الآن ليس طلقة الرصاص ، ولكنها الكلمة .....
فالرصاصة ... تصيب ... ومن الممكن أن تقتل شخصا واحدا ... أما كلمة واحدة طائشة ... فمن الممكن أن تصيب وتقتل عشرات بل مئات بل الآلاف بل ملايين من الناس.
لذلك علي كل مسئول أن يأخذ في إعتباره أهمية الكلمة التي ينطق ويتحدث بها ، لأن أعداء الوطن يتربصون بوطننا الغالي والحبيب ويتصيدون أي أخطاء أو كلمات أو تصرفات تصدر من أي مسئول .
ولذا أناشد السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالرد الفوري ... والمنطقي .. والمقنع لجمهور الشعب المصري العظيم في الداخل ، والإعلام الغربي في الخارج لوائد بل ومحاولة القضاء نهائيا علي أية شائعة غير صحيحة في مهدها وقبل أن تنتشر وتستفحل ويصعب لا قدر الله القضاء عليها .
وأهل الشر الذين يتربصون بوطننا الغالي والحبيب سواء في الداخل أو الخارج . يجب التعامل معهم بمنتهي الحرفية والمهنية لتفويت الفرصة عليهم لإنجاز مهمتهم الحقيرة .
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وشر
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