برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لحماية الطبقات الأكثر احتياجا

تقدم النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور غادة والي، حول ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلي ٣٢،٥ ٪ ؜حسب تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء.



وقال النائب عمرو الجوهري، إنه من الضرورة أن تقدم الحكومة برامج حماية اجتماعية لهذه الفئات التي تدخل تحت خط الفقر، وخطة لكيفية الوصول لهؤلاء المواطنين.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه يجب وضع خطة أيضًا للعمل على توفير موارد لزيادة الدعم للمواطنين الأكثر فقرا وتقديم برنامج حماية مختلف عن الذي تقدمه الحكومة.