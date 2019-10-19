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محافظات

وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء وتتفقد مستشفيات طور سيناء

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
وزيرة الصحة تتابع
وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى
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ايمن محمد
قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم بتفقد مستشفى طور سيناء العام ومركز صحة الأسرة برعاية الطفولة والأمومة والمركز الحضري بمدينة طور سيناء الطور ، برفقتها المحاسب فوزي همام سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء لمتابعة عملية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل والتقت وزيرة الصحة بجميع العاملين في الصحة بمدينة الطور وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام للمحافظة واستمعت الى مطالبهم ، كما أشادت بجميع العاملين فى صحة مدينة طور سيناء على المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال تطبيق مبادرة فيروس سى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على مطالبة الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا للتطبيق الفعلى،شارك فى الجولة احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء والنائب غريب حسان عضو مجلس النواب.
وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء وتتفقد مستشفيات طور سيناء
وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء وتتفقد مستشفيات طور سيناء
وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء وتتفقد مستشفيات طور سيناء
وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء وتتفقد مستشفيات طور سيناء
وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء وتتفقد مستشفيات طور سيناء
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