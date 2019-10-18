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فن

سعد لمجرد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة.. سلام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:41 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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سعيد فراج
أعلن الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة «سلام»، يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، بعد فترة من تشويق الجمهور لها.

من ناحية أخرى، حققت أغنية «يخليك للي» للفنان سعد لمجرد 40 مليون مشاهدة، مقتربة من 33 مليون مشاهدة في غضون أقل من شهر، بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي على موقع يوتيوب، حيث تداول محبي ومتابعي الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

كما حقق دويتو الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" ليصل إلى أكثر من 160 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
سعد لمجرد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة.. سلام
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