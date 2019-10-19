كوكا: تصريح هاني رمزي وجهة نظر واحترمها رغم اختلافي معه.. فيدو

قال أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، إن تصريحات المدرب السابق للمنتخب الكابتن هاني رمزي وجهة نظر ويحترمه رغم اختلافه معه.



وأضاف كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصريح رمزي بأن 4 لاعبين لديهم روح مع المنتخب فقط وهم محمد الشناوي ومحمود علاء وطارق حامد، وأحمد حجازي، أمر محزن.



وأكد أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أن هانى رمزي تحدث أنه لم يكن موافق على انضمامي للمنتخب بجانب علي غزال معلقا قائلا إنه يحترم وجهة نظره.