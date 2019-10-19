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فن

وصلة غناء خاصة.. عمرو دياب يشارك في حفل زفاف نجل هانى شاكر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
نجل هانى شاكر وخطيبته
نجل هانى شاكر وخطيبته
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نبيل العدوى
بدأ قبل قليل حفل زفاف شريف شاكر، نجل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، من خطيبته نورهان هاني، خلال حفل كبير مساء أمس، وذلك بعد عام على خطبتهما.

وحرص الهضبة عمرو دياب على مشاركة صديق عمره هانى شاكر ليلة زفاف نجله بوصلة غناء خاصة، فيما بدى على هانى شاكر الإهتمام بأبناء ابنته الراحلة دينا وحرص على مشاركتهم الرقص.

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر المقبل.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.
وصلة غناء خاصة.. عمرو دياب يشارك في حفل زفاف نجل هانى شاكر
وصلة غناء خاصة.. عمرو دياب يشارك في حفل زفاف نجل هانى شاكر
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