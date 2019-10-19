ترك طفلته 10 دقائق وعاد ليرى أغرب موقف في حياته

إن أردت الزواج عليك أن تدرب لتحمل أقوى الصدمات بصدر رحب لأنك في تلك الحالات تتعامل مع أطفال فهم ليسوا بالغين يمكن أن تعاقبهم بل عليك التحمل والتمسك بضبط النفس .



نشرت صحيفة ميرور "البريطانية" صورة لأب أصيب بحالة من الذهول عندما ترك طفلته لمدة 10 دقائق وعاد ليرى مشهد وصفه بأنه الأغرب في حياته .



ذهب الأب مع إبنته لشراء مستلزمات المنزل ، وعندما عاد ترك أمامها 15 علبة من الزبادي وعندما رآها تنظر إليها بشدة توصل أنها جائعة وتريد أن تأكل وبالفعل كانت جائعة للغاية .



انشغل الأب عن الطفلة لمدة 10 دقائق ، ثم عاد ليجد أنها أكلت علب الزبادي كله ، اندهش الأب و لم يصدق في البداية و لكن لم يكن في المنزل سواهما!.