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أخبار العالم

اشتباكات مع شرطة برشلونة احتجاجا على أحكام بسجن قادة انفصاليين في كتالونيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
شرطة برشلونة
شرطة برشلونة
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أ ش أ
اشتبك مئات المتظاهرين مع قوات الشرطة في قلب مدينة برشلونة الإسبانية ، على هامش مسيرة حاشدة اجتذبت أكثر من نصف مليون شخص احتجاجا على أحكام بالسجن على تسعة قادة انفصاليين في إقليم كتالونيا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن الاشتباكات وقعت بعد يوم من مظاهرات اتسمت بشكل عام بالسلمية، شارك فيها ما يفوق عن نصف المليون شخص، تدفقوا على شوارع عاصمة إقليم كتالونيا، للاحتجاج على أحكام مطولة بالسجن بحق القادة، والتي تسببت في هزة في المشهد السياسي الإسباني .. لكن مع حلول الليل أغلق شبان ملثمون شارعا واسعا قرب مقر شرطة المدينة، وأضرموا النيران في صناديق قمامة كبيرة ورشقوا صفوفا من قوات مكافحة الشغب بوابل من الحجارة والزجاجات.

وردت الشرطة بدفعات متكررة من الرصاصات المطاطية وقنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، مما ملأ المنطقة بدخان كثيف خانق.
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