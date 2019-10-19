بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

خطفت الفنانة نيرمين الفقى الأنظار مساء أمس خلال حضورها حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة فى إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة.



تألقت نيرمين الفقي بفستان أنيق ومتناسق مع قوامها، حيث ظهرت بفستان قصير وذي أكمام مكشوفة باللون الذهبى، وتميز التصميم بالشراشيب الناعمة والمنسدلة، ما منحها إطلالة جديدة وغير تقليدية.



ونسقت معه كلاتش لونه ذهبى متوسط الحجم، فيما بدت بخصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، واختارت مكياج رائعا كشف عن جمال ملامحها.