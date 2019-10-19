قبل طرحها .. تعرف على كلمات أغنية قدام مرايتها لعمرو دياب

حرص الهضبة عمرو دياب، على حضور حفل زفاف مريم محمد قورة، كريمة الفنانة عبير منير وشقيقة الفنانة ملك قورة على العريس إسلام خالد صلاح، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.



وقام عمرو دياب بغناء أغنيته الجديدة "قدام مرايتها" للمرة الأولى وسط تصفيق الحضور وإعجابهم بالأغنية.



بينما تقول كلمات الأغنية : "هستناها وهستعجلها .. تضحكلي وابصلها .. تختار الوانها .. تسأل على رأيي فـ فستانها .. أختار ازاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها .. قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها".