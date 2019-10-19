الجمعية المصرية اللبنانية تنظم ندوة عن التحول الرقمي الثلاثاء المقبل

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة عن التحول الرقمي يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وقال المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية، إن الندوة تعقد بعنوان "التحول الرقمي.. الطريق إلى النمو الاقتصادي" بمشاركة مجموعة كبير من رجال الأعمال من مصر ولبنان ويدير الندوة المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر.





وأكد "سرحان"، أن الندوة تهدف للتعرف على المشروعات المتاحة وفتح آفاق وفرص التعاون بين الشركات المصرية واللبنانية والجهات الحكومية فى مشروعات التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي.



