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توك شو

الليلة.. شقيقة محمد رمضان على قناة الحدث

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:51 م
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
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توك شو
يخصص الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم "السبت" حلقة للحديث عن أعمال الفنان الشاب محمد رمضان.

ويعرض دياب خلال البرنامج، حوارا خاصا مع إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، وتوجه إيمان في هذا الحوار رسالة لشقيقها ولمن يسيء فهم أعماله الفنية والغنائية وتكشف إيمان عن كيف تتعامل عندما تشعر بضيق بسبب متاعب وضغوطات الحياة.

كما سيخصص أحمد دياب الفقرة الثانية للحديث عن تحديات النجاح في سوق السبتية ويستضيف هاني البسيط أحد تجار سوق السبتية للحديث عن أسرار سوق السبتية وتحدياته وفرص النجاح فيه وانخفاض أسعار المنتجات في الفترة الحالية.

يذكر أن برنامج «الباش تاجر» يذاع كل يوم سبت فى تمام الساعة العاشرة مساء على قناة الحدث اليوم.
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