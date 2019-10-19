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حوادث

تعطل حركة السير بطريق القاهرة – الإسكندرية بسبب حادث 3 سيارات ميكروباص وملاكي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:02 م
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
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أحمد على
شهدت قرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، تعطل حركة النقل والمواصلات بطريق "القاهره – الإسكندرية " بسبب حادث تصادم وانقلاب 3 سيارات ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائده وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل أكثر من 10 مصاب من بين فتيات بالمدارس الى طوارىء مستشفي المنشاوي بطنطا لإسعافهم .

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بينهم ملاكي وميكروباص بطريق "طنطا – بسيون " امام قرية شبرا النملة بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنيه برئاسه اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن والعميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث للوقوف على تطوراته وتبين تصادم وانقلاب سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة .

وتم الدفع بالونش لرفع أثار حطام الحادث وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات وتم نقل 10 مصابين بكدمات وسحجات الى طوارىء مستشفي المنشاوي بطنطا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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