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فن

عائشة بن أحمد ضيفة شرف فى فيلم بالأبيض والأسود

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:42 م
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
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شيري نبيل
انضمت الفنانة عائشة بن أحمد كضيفة شرف ضمن فريق فيلم "بالأبيض والأسود"، بطولة كل من الفنان محمود قابيل وصفية العمرى وشريف الدسوقى وإخراج روجينا بسالى، وإنتاج المركز القومى للسينما.

الفيلم يدور حول قصة صعود "نجمة" إلى عالم الأضواء والشهرة وتجسد دورها الفنانة صفية العمرى، ويجسد دسوقى خلال أحداث الفيلم دور عاشق للنجمة، ويلقى العمل الضوء على معاناة الفنانين فى رحلة صعودهم إلى النجومية.

على جانب آخر كان آخر ظهور فنى للفنانة عائشة بن أحمد من خلال لعب دور البطولة النسائية بمسلسل "أبو جبل" أمام النجم مصطفى شعبان، بالإضافة إلى استعدادها حاليًا من أجل طرح فيلم "الفلوس" التى تشارك فيه برفقة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، ومن المقرر طرحه خلال شهر يناير المقبل.
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