عائشة بن أحمد ضيفة شرف فى فيلم بالأبيض والأسود

انضمت الفنانة عائشة بن أحمد كضيفة شرف ضمن فريق فيلم "بالأبيض والأسود"، بطولة كل من الفنان محمود قابيل وصفية العمرى وشريف الدسوقى وإخراج روجينا بسالى، وإنتاج المركز القومى للسينما.





الفيلم يدور حول قصة صعود "نجمة" إلى عالم الأضواء والشهرة وتجسد دورها الفنانة صفية العمرى، ويجسد دسوقى خلال أحداث الفيلم دور عاشق للنجمة، ويلقى العمل الضوء على معاناة الفنانين فى رحلة صعودهم إلى النجومية.



