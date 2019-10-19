بلهجة قاسية.. كارول سماحة تهاجم حسن نصر الله بسبب تظاهرات لبنان

في رسالة شديدة اللهجة، وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة سؤالًا لحسن نصر، رئيس حزب الله اللبناني، بسبب إبداء رأيه حول قلقه إيذاء إقالة الحكومة اللبنانية، مطالبا الشعب اللبناني بتجديد الثقة في الحكومة حال تنفيذ مطالبهم.



وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "سؤال بسيط : خلاصة كلام السيد حسن نصرالله على أن الشعب أن يتخلى عن الانتفاضة ويثق مجددا بهذه السلطة الفاقدة شعبيتها ( أو بطريقة أخرى شرعيتها) !!!!يعني مورفين من جديد حتى الانفجار الشعبي القادم ..؟!!!".



وأضاف :"الثورة الشعبية التي تحدث الان في #لبنان مهمة جدا لكننا لم نقل أنها كافية إذا لم تنظم وتحدد المسار،والاهداف والقيادة.نعم إسقاط الحكومة وحده ليس بحل كاف! في فرنسا لم تستمر الحركة الصفراء بل ضاع مسارها وانتهت! ولكن هذا لا يسمح بقمع الشعب عن التعبير وتعنيفه في الشارع".



وعلى صعيد آخر، تداول نشطاء السوشيال ميديا في لبنان، مقاطع فيديو ترصد التظاهرات اللبنانية، ومشاركة عدد من الفنانين نادين نسيب نجيم وكارمن لبس في التظاهرات المناهضة للحكومة.



وظهرت نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وهما تمسكان أيديهما ببعض، وتهتفان مع الثوار اللبنانيين، وتحثان الشعب اللبناني على المشاركة، وتؤكدان أنهما حرصتا على مشاركة الشعب لدحض الشائعات التي تروج أن الفنانين لا يشعرون بحال باقي المواطنين.

