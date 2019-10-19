مطالب بمساعدات دولية لإغاثة المنكوبين في شمال سوريا

أعربت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية عن ترحيبها اليوم بدعوة منظمة كاريتاس الخيرية الدولية التى طلبت دعم المساعدات الإنسانية من كافة المؤسسات الدينية في ضوء الوضع المأساوي في شمال سوريا.



وقالت مصادر في الكنيسة اليوم /السبت/ إن المنطقة الحدودية مع تركيا في أزمة حادة بعد تشريد 160 ألف سوري جراء الهجوم العسكري التركي، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.



وقال مدير المساعدات الخارجية في كاريتاس أندرياس كناب - في تصريح اليوم - إنه بسبب تدمير البنية التحتية مثل صوامع الحبوب في المنطقة الحدودية، يمكن أن يفقد مليونا شخص مصادر رزقهم مشيرا إلى أن نصف عدد الأشخاص الهاربين من الأطفال والكثير منهم ليس لديهم مأوى بسبب الحرب .



وأضاف كناب - الذي كان يعمل في سوريا لفترة طويلة - أن نقص الماء والغذاء هي الأمور الاكثر إلحاحا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ندرة الدواء والغطاء، داعيا إلى الحصول على دعم مالي حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة الفورية في الحال.

