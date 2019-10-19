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اقتصاد

المالية تعلن وظيفتين من الدرجة العليا.. تعرف على التفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:15 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل وظيفتين قياديتين من الدرجة الممتازة بمنصبي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بقطاع الموازنة و مدير المديرية المالية بالقاهرة بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

حددت الوزارة في اعلانها برقم 2 لسنة 2019 وتلقي "صدي البلد" نسخة منه، عددا من الشروط من بينها ضرورة حصول المتقدم على مؤهل عال يتوافق مع طبيعة ونوع المنصب و قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومدة 19 عاما لمن دونهم مع اتفاق عمله السابق مع المنصب المرشح لشغله.

ذكر التقرير أنه ينبغي أيضا وجود للمتقدم مهارات وقدرات تؤهله لشغل الوظيفة واجتيازه للبرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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