Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ إطلالة عشرينية.. نادية الجندي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:53 م
نادية الجندى
نادية الجندى
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نادية الجندى فى الصورة بإطلالة عشرينية، وارتدت فستانًا مطرزا نال اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية وضعت نادية القليل من الميكب المناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الروز، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها مما أعطى رونقًا لإطلالتها.

وكانت نادية الجندى أعلنت عودتها إلى التمثيل من جديد من خلال تقديم فيلم ومسلسل ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل، حيث تعاود التعاون بينها والمنتج محمد مختار. 

نادية الجندى كان احدث ظهور لها من خلال المهرجان القومى للسينما حيث تم تكريمها فى ختام المهرجان. 

بـ إطلالة عشرينية.. نادية الجندي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان مفتوح من الأمام.. نادية الجندى فى إطلالة عشرينية

بفستان أسود جذاب.. ساندي علي تشعل السوشيال ميديا

هنا شيحة ويسرا اللوزي أبرزهن.. نجمات تألقن بالأبيض في مهرجان الجونة السينمائي

محتشمة.. شاهد إطلالة جديدة لـ ريا أبي راشد بالجونة

بإطلالة رياضية... شاهد أحدث ظهور لـ نادية الجندي

دنيا سمير غانم بـ اطلالة جميلة.. والجمهور: خسيتي قوي

ترشيحاتنا

عمرو دياب يشعل زفاف نجل هاني شاكر بحضور وزراء ونجوم الفن والمشاهير.. صور

شبورة مائية وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع

الصفحة دى كدابة.. نرمين ماهر في ورطة بسبب دكتور تخسيس | شاهد

زفاف فى قلب الاحتجاج.. لقطات غريبة لـ المتظاهرين اللبنانيين تشعل تويتر.. شاهد

بالأصفر.. دينا فؤاد بإطلالة غير متوقعة في زفاف نجل هاني شاكر

طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

Advertisements

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

عقوبات قاسية فى انتظاره.. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

زيادة معاش تكافل وكرامة والدعم التمويني.. 5 إجراءات من البرلمان للنزول بمعدل الفقر

عاشرها جنسيا .. الإعدام لـ قاتل خطيبته بـ شبرا الخيمة

مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

الحقيقة الكاملة لتزوير سن راجح قاتل محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

زفاف فى قلب الاحتجاج.. لقطات غريبة لـ المتظاهرين اللبنانيين تشعل تويتر.. شاهد

النواب يزف بشرى للمواطنين بشأن إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة