بـ إطلالة عشرينية.. نادية الجندي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نادية الجندى فى الصورة بإطلالة عشرينية، وارتدت فستانًا مطرزا نال اعجاب متابعيها.



ومن الناحية الجمالية وضعت نادية القليل من الميكب المناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الروز، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها مما أعطى رونقًا لإطلالتها.



وكانت نادية الجندى أعلنت عودتها إلى التمثيل من جديد من خلال تقديم فيلم ومسلسل ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل، حيث تعاود التعاون بينها والمنتج محمد مختار.



نادية الجندى كان احدث ظهور لها من خلال المهرجان القومى للسينما حيث تم تكريمها فى ختام المهرجان.



