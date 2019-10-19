اغتيال السادات والاحتفال بمعركة رشيد في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة الأمة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع حلقة جديدة من برنامج ذاكرة الأمة؛ من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.



وفي الثالث من أكتوبر عام ١٩٥٥ أفتتح الزعيم جمال عبد الناصر معرض القوات المسلحة بالجزيرة؛ حيث ضم المعرض عملية تطوير الأسلحة والمعدات المستخدمة في القوات المسلحة خلال ثلاث سنوات.



وفي الثالث من أكتوبر عام ١٩٥٩ تم الاحتفال بذكرى معركة رشيد؛ حضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ وشهد عرضًا عسكريا وافتتح متحف رشيد الذي يوجد به الوثيقة التاريخية لاستلام قائد الحملة البريطانية.



كما عرض برنامج ذاكرة الأمة لقطات من حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ والتي نجح فيها في الجيش المصري في عبور قناة السويس واقتحام خط برليف وتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة واسترداد سيناء.



وفي السادس من أكتوبر من عام ١٩٨١ أغتيل الرئيس الراحل محمد أنور السادات في المنصة وذلك أثناء مشاهدته للعرض العسكري بمناسبة مرور ٨ سنوات على نصر أكتوبر وتم دفنه في العاشر من شهر أكتوبر من نفس العام بجوار قبر الجندي المجهول.