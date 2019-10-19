Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة مثيرة| فرجاني ساسي يتعادل لـ الزمالك بعد 3 دقائق أمام المقاولون .. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:22 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
يسرى غازى
أدرك فرجاني ساسي هدف التعادل للزمالك فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 15 فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى.

بدأ اللقاء بهجوم زملكاوي وباغت المقاولون دفاعات الأبيض ومرر محمد سالم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح مدافعى الزمالك فى إبعادها عن منطقة الجزاء.

شن لاعبو الزمالك العديد من الهجمات وحصل فى الدقيقة الخامسة محمد أوناجم على ضربة حرة بعدما ارتكب مدافع ذئاب الجبل خطأ ضده وأهدر فى الدقيقة السادسة فرجاني ساسي فرصة تسجيل هدف أول بعدما تلقى كرة عالية داخل منطقة الجزاء سددها برأسه فى غيبة دفاعات المقاولون وتعلو عارضة حارس مرمى المنافس.

وفى الدقيقة 12 أحرز محمد سالم هدف المقاولون الأول بعدما استغل أخطاء دفاعات الأبيض وتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها فى شباك محمد عواد حارس الزمالك.

نجح فرجاني ساسي فى إدراك التعادل وسجل هدف التعديل للزمالك بعدما تلقى تمريرة من ضربة ركنية سددها برأسه وتسكن شباك حارس ذئاب الجبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد مصر المقاصة .. أهداف ضائعة من شيكابالا وبن شرقي بعد 30 دقيقة

الزمالك ضد مصر المقاصة.. هدف وحيد.. 4 إنذارات وفرص ضائعة فى الشوط الاول

الزمالك يهزم مصر المقاصة 1ـ 0 ويواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس .. فيديو

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو

ليلة البطل .. 100 صورة من تتويج الزمالك بـ كأس مصر

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة | تعرف عليها

لن تصدق من هي شقيقة الفنانة ملك قورة .. شاهد

مشكلة في الكبد.. نقل ​أميتاب باتشان​ إلى المستشفى وتدهور صحته

قبلة من عمرو دياب لـ دينا الشربيني في حفل زفاف نجل هاني شاكر ..فيديو

مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

أنا اتبهدلت مش قادرة أتحمل.. من هي نادين الراسي التي أشعلت مظاهرات لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا