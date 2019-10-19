ماذا قالت نانسي عجرم عن مظاهرات لبنان .. شاهد

اعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تضامنها مع شعب لبنان الثائر.



ونشرت نانسي عجرم صورة وعلقت قائلة "قوتنا بوحدتنا لبنان"



من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون استمرارهم في التظاهر، وأفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.



واندلعت المظاهرت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.



