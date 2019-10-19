افتتاح أكبر تجمع رقمى فى العالم جوتا جوتى بالمركز الكشفي

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم السبت فعاليات المخيم الكشفى على الهواء والإنترنت بمشاركة 500 شاب وفتاة من أعضاء الكشافة والمرشدات المصرية والذى يعقد بالمركز الكشفى العربى الدولى بالقاهرة يومي 19 و 20 أكتوبر 2019، وبالتعاون بين المنظمة الكشفية العربية -الإقليم الكشفى والاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر والجمعية المصرية لهواة اللاسلكى والتنمية .





قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بالمركز تفقد خلالها غرفة الاتصالات اللاسلكية ،وغرفة الاتصال بالانترنت، وبعض المكاتب الإدارية، وقاعة الاجتماعات ،كما شهد صبحي عرضا توضيحيا لمخيم جوتا جوتي يشرح من خلاله عملية الاتصال لفرق الكشافة الأخرى بالبلدان المشاركة في البرنامج.





وأكد صبحي خلال المؤتمر علي أهمية المتابعة الدورية لكل التجهيزات والاستعدادات المتعلقة باستضافة هذا الحدث ، مع تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام بفضل ما تمتلكه مصر من إمكانيات وقدرات تؤهلها على استضافة أكبر الأحداث الدولية، مشيرًا إلى الأدوار العديدة التي سيلعبها المؤتمر في مختلف المجالات.





كما أشاد وزير الشباب بالتجهيزات اللوجستية والبنية التحتية المتوفرة بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة وفقًا للمعايير الدولية، وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث والمؤتمرات والندوات الدولية على مدار العام.





وصرح عمرو حمدى الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي ان مخيم الجوتا جوتى من الأحداث الكشفية العالمية المتميزة حيث يشارك فيه حوالى مليوني شاب من 172 دولة فى العالم ويعقد سنويا فى نفس الموعد ويعمل على تفعيل التشبيك العالمى وتكوين الصداقات بين شباب العالم .





وأوضح الدكتور خالد عيسوى رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر أنه لدينا 12 قاعدة وورشة عمل يتم تنظيمها مواكبة لهذا الحدث بالمركز الكشفى العربى ايضا وتتضمن الموضوعات التالية :

- إدارة الذات والتخطيط للمستقبل.

- كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية.

- أخلاقيات الاعلام والتواصل والحماية من الاذى.

- الغرفة الصوتية ( تيم سبيك).

- الغرفة الكتابية.

- جوتى TV.

- اكتشف جوتا وجوتى.

- اكتشف بلدان العالم.

- اكتشف الحركة الكشفية والتنمية المستدامة.

- التعريف بإطار عالم أفضل.

- الميكروسكوب والتعرف على الفلك.