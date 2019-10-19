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رياضة

الزمالك يهزم المقاولون 2-1 ويتصدر جدول الدوري .. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:02 م
مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب
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يسرى غازى
تغلب نادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 10 نقاط ويتصدر ترتيب جدول المسابقة المحلية.

أحرز ثنائية الفارس الأبيض فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وسجل هدف ذئاب الجبل محمد سالم.

بدأ اللقاء بهجوم زملكاوي وباغت المقاولون دفاعات الأبيض ومرر محمد سالم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح مدافعى الزمالك فى إبعادها عن منطقة الجزاء.

شن لاعبو الزمالك العديد من الهجمات وحصل فى الدقيقة الخامسة محمد أوناجم على ضربة حرة بعدما ارتكب مدافع ذئاب الجبل خطأ ضده وأهدر فى الدقيقة السادسة فرجاني ساسي فرصة تسجيل هدف أول بعدما تلقى كرة عالية داخل منطقة الجزاء سددها برأسه فى غيبة دفاعات المقاولون وتعلو عارضة حارس مرمى المنافس.

وفى الدقيقة 12 أحرز محمد سالم هدف المقاولون الأول بعدما استغل أخطاء دفاعات الأبيض وتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها فى شباك محمد عواد حارس الزمالك.

نجح فرجاني ساسي فى إدراك التعادل وسجل هدف التعديل للزمالك بعدما تلقى تمريرة من ضربة ركنية سددها برأسه وتسكن شباك حارس ذئاب الجبل.

باغت لاعبو الزمالك فى الدقيقة 20 دفاعات المقاولون ومرر محمد أوناجم كرة الى حمدى النقاز الذى أرسلها داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه تعلو عارضة حارس المقاولون العرب وسدد فى الدقيقة 26 أحمد سيد زيزو كرة قوية بعدما تسلم تمريرة من محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء سددها أعلى عارضة حارس ذئاب الجبل.

أحرز في الدقيقة 34 أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من مجهود فردى سكنت شباك حارس ذئاب الجبل.

أشهر فى الدقيقة 40 الحكم الدولي محمود البنا البطاقة الصفراء ضد شكرى نجيب بعد عرقلته للاعب الزمالك محمد أوناجم وتعرض فرجاني ساسي فى الدقيقة 42 إلى الإصابة فى الوجه بعد اصطدامه بأحد لاعبي المقاولون العرب ونشبت مشادة بين حمدى النقاز وأحمد الشيمى لاعب ذئاب الجبل نجح حكم اللقاء فى إنهائها سريعا ومنح إبراهيم صلاح لاعب المقاولون على بطاقة صفراء للاعتراض على القرارات التحكيمية.

شهدت بداية الشوط الثاني هجوما مكثفا من جانب لاعبى الزمالك من أجل تعزيز النتيجة واشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد عبد الوهاب إسماعيل بعد احتكاكه القوى مع محمد أوناجم كما أشهر إنذارا للاعب سيف الدين الجزيري للاعتراض على قرارات محمود البنا حكم اللقاء وأشهر إنذارا للاعب التونسي فرجاني ساسي لعرقلته لاعب المقاولون العرب أحمد الشيمي.

خضع فى الدقيقة 60 محمد أوناجم إلى العلاج عقب ارتطامه مع زميله مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بالمهاجم المغربي خالد بوطيب بديلا عن مصطفى محمد فى الدقيقة 63.

دفع فى الدقيقة 72 عماد النحاس مدرب المقاولون باللاعب محمد طلعت بديلا عن عبدالله ياسين لتدعيم النواحى الهجومية ومرر فرجانى ساسي كرة الى محمد عبدالشافي في الدقيقة 74 أرسلها بدوره إلى خالد بوطيب داخل منطقة الجزاء وسددها ضعيفة بمسكها محمود أبوالسعود حارس الذئاب بسهولة.

وفى الدقيقة 80 دفع الصربي ميتشو باللاعب إمام عاشور بديلا عن المغربي محمد أوناجم وقام حكم اللقاء بإشهار البطاقة الصفراء الثانية ضد فرجاني ساسي لعرقلته أحد لاعبى المقاولون العرب وتم طرده في الدقيقة 85 ودفع مدرب الزمالك باللاعب أشرف بنشرقي بدلا من أحمد سيد زيزو.

منح الدولى محمود البنا حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية إلى سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب وتم طرده فى الوقت بدل الضائع.

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