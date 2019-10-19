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منوعات

طالبة مبتورة القدمين تصعد قمة تمثال الحرية بـ يديها في 7 دقائق|فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تمكنت طالبة مذهلة مبتورة القدمين من تسلق تمثال الحرية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، عبر يديها في مغامرة يصعب على الأشخاص الأسوياء خوضها.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فقدت الطالبة الأمريكية ماندي هورفاث ساقيها، بعد ان تعرضت لحادث قطار بالقرب من بار في مدينة ستيل بولاية نبراسكا.

وبالرغم من ذلك، لم تمنع الإعاقة ماندى البالغة من العمر 26 من القيام بتحديات يعصب على الاشخاص الاصحاء القيام بها.

في 28 سبتمبر الطالبة العاجزة عن السير إلى قمة تاج تمثال الحرية مستخدمة فقط القوة الموجودة في ذراعيها لـ سحبها للأعلى.

واستغرق صعود الطالبة حوالي 7 دقائق حيث تجاوزت خلالها 250 خطوة للصعود إلى قمة التمثال الأمريكي الشهير ، حيث تم توثيق تلك اللحظة عبر إحدى الكاميرات التي كانت تصاحبها أثناء خوضها للمغامرة.

استغرق الصعود، الذي رآه ماندي جر أكثر من 250 خطوة ، ولم يستغرق سوى سبع دقائق لإكماله وتم التقاطه على الكاميرا.

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