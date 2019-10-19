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محافظات

التعليم تستبعد مدير المدرسة والنوبتجي في واقعة التلميذة المحبوسة بـ كفر الشيخ | صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:54 م
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك تعتذر للاسرة
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محمود زيدان
قدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اعتذارها لأهالي الطفلة هيام عصام التلميذة بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة غرب تيره للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية، وأنها اطمأنت على حالة الطفلة عندما توجهت لمنزلها الطفلة وعاينت المكان الذي تواجدت به الطفلة خلف الباب الحديدي بالطابق الثاني.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها عاينت موقع تواجد الطالبة أثناء تواجدها بالمدرسة عقب غلق الباب الفاصل بين الدور الأول والثاني، مشيرة إلى أن هناك خطأ كبير ارتكبه العاملون بالمدرسة وخاصة مدير المدرسة الذي غادر المدرسة ولم يطمئن على عدم تواجد تلاميذ بالمدرسة.

وقالت وكيل الوزارة، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ ،اهتما بما حدث لهيام، و اتخاذ قرارات تجاه المتسببين لمعاناة الطفلة ،فتم استبعاد مدير المدرسة ومسئول أمن النوبتجية ،ومجازاة مدير المدرسة، ومشرف الدور ، والمشرف العام ، ومسئول الامن الصباحي، ومسئول الامن المسائي بالخصم 15 يومًا من راتبهم ، وبراءة معلم الحصة الاخيرة لشهادة الطفلة أنها تركت الفصل ونزلت للدور الأرضي ثم عادت لنسيانها الكتاب التربية الدينية.

وأكدت وكيل الوزارة ، أن الطالبة ستتوجه للمدرسة بدء من صباح الغد، وسيتم مراعاتها نفسيًا ومعنويًا، مشيرة إلى أن الأطفال والطلاب أمانة في أعناقنا وأي تهاون في مراعاتهم والحفاظ عليهم أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.
التعليم تستبعد مدير المدرسة والنوبتجي في واقعة التلميذة المحبوسة بـ كفر الشيخ | صور
التعليم تستبعد مدير المدرسة والنوبتجي في واقعة التلميذة المحبوسة بـ كفر الشيخ | صور
التعليم تستبعد مدير المدرسة والنوبتجي في واقعة التلميذة المحبوسة بـ كفر الشيخ | صور
التعليم تستبعد مدير المدرسة والنوبتجي في واقعة التلميذة المحبوسة بـ كفر الشيخ | صور
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