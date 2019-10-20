حازم إمام يكشف المتسبب في تأجيل مباريات في الدوري.. فيديو

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق عن المسئول عن تأجيل المباريات في الدوري المصري .



وقال إمام ، في تصريحات تليفزيونية، إن الجهات الأمنية وراء تأجيل مباراة القمة، والجماهير دائما تهاجم اتحاد الكرة ويظنون أن الجبلاية وراء تلك التأجيلات.



وتابع: كنت عضوا فى اتحاد الكرة وأعرف مشاكل كثيرة كانت تواجه الجبلاية بشأن التأجيلات، ولكن بعض الأشخاص والجماهير خارج اتحاد الكرة لا يعرفون ما يحدث بالداخل.



وشدد الإمبراطور على أن الموسم الماضي تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الدواعي الأمنية، وتعرضنا للانتقاد وهذا الأمر ليس بيدنا ووقتها الزمالك كان منفعلا بشأن هذا القرار.



وواصل: الأهلي أيضا منفعل بشأن قرار القمة و اتحاد الكرة ليس له ذنب في تلك القرارات الأمنية.