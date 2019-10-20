Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم .. ختام بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تختتم اليوم الأحد بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجاري بمجمع الصالات في ستاد القاهرة الدولي.

وتأهلت 3 فرق من لاعبي المنتخب لنصف نهائي البطولة ، حيث صعد كل من "هادية حسني وضحى هاني"، في منافسات زوجي السيدات، إضافة إلى "أدهم حاتم وأحمد صلاح" في منافسات زوجي الرجال، وأخيرًا الزوجي المختلط المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني".

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

31 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة

47 لاعبا في قائمة منتخب الريشة الطائرة ببطولة مصر الدولية

انطلاق بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة في القاهرة

5 مصريات يتأهلن لـ ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

تأهل 5 فرق مصرية لربع نهائي البطولة الدولية للريشة الطائرة

ترشيحاتنا

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور

لبنان ينتفض.. جعجع: استقالة جماعية لـ وزراء حزب القوات

متخديش بنط على حسابي .. نجيب ساويرس يرد على نيكول سابا بسبب لبنان .. شاهد

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

في سن الـ41 .. تصدي خيالي لـ بوفون مع يوفنتوس في الوقت القاتل.. فيديو

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور