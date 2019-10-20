فؤاد السنيورة: حزب الله يمارس قبضة حديدية على لبنان

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن التظاهرات التي يشهدها الشارع اللبناني حاليا لم تكن وليدة اللحظة، حيث إن لبنان خلال الثمان سنوات الماضية على الأقل لم تستطع أن تحقق أي زيادة محسوسة في النمو الاقتصادي، بل كان يتراوح بين 1% إلى ما دون الصفر، موضحًا أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.



وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن لبنان تشهد زيادة كبيرة في عجز مستويات الموازنة والخزينة، والعجز الكبير أيضًا في ميزان المدفوعات، موضحًا أن الظروف السياسية التي شهدتها لبنان كان لها دور في تلك الانتكاسة ومنها القبضة الحديدية التي مارسها حزب الله على الدولة اللبنانية.



وتابع: " بسبب الميليشيات في لبنان، والحزبية والطائفية أصبحت لبنان أشبه بدويلات تأكل من صحن الدولة اللبنانية".

