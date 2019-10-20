Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فؤاد السنيورة: حزب الله يمارس قبضة حديدية على لبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن التظاهرات التي يشهدها الشارع اللبناني حاليا لم تكن وليدة اللحظة، حيث إن لبنان خلال الثمان سنوات الماضية على الأقل لم تستطع أن تحقق أي زيادة محسوسة في النمو الاقتصادي، بل كان يتراوح بين 1% إلى ما دون الصفر، موضحًا أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن لبنان تشهد زيادة كبيرة في عجز مستويات الموازنة والخزينة، والعجز الكبير أيضًا في ميزان المدفوعات، موضحًا أن الظروف السياسية التي شهدتها لبنان كان لها دور في تلك الانتكاسة ومنها القبضة الحديدية التي مارسها حزب الله على الدولة اللبنانية.

وتابع: " بسبب الميليشيات في لبنان، والحزبية والطائفية أصبحت لبنان أشبه بدويلات تأكل من صحن الدولة اللبنانية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فؤاد السنيورة يوضح السبب الحقيقي لأزمة لبنان وكيفية الخروج منها

ترشيحاتنا

ذا فويس | والدة متسابقة مصرية تسقط أرضا.. فيديو

حفل زفاف.. حليمة بولند تثير الجدل بـ فستانها الممزق.. فيديو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت.. فرصة ذهبية لـ محمد صلاح

ما تخديش بنط على حسابي.. مشادة كلامية ببن نجيب ساويرس ونيكول سابا.. تفاصيل

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

موعد إجازة المولد النبوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور