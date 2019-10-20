بعد هجوم عنيف من الديمقراطيين .. ترامب يتراجع عن هذا القرار ويرد: عداء جنوني

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحملة انتقاد عنيفة عقب الإعلان عن استضافة الولايات المتحدة قمة السبع الاقتصادية "G7" في منتجع خاص به، حيث اتهم باستغلال منصبه في أغراض شخصية.



وقال ترامب على تويتر إنه ظن أنه يفعل شيئا رائعا لبلاده عن طريق استخدام منتجعه للجولف بولاية فلوريدا: مضفا إنه كبير وصخم، على مئات الهكتارات، بجانب مطار مبامي الدولي، به قاعات احتفالات وقاعات اجتماعات هائلة، وسيكون لكل وفد مبنى خاص مكون من 50 إلى 70 وحدة. وسيكون معدا بشكل أفضل من البدائل الأخرى".



وتابع ترامب:"لقد أعلنت أنني سأكون على استعداد للقيام بذلك من دون ربح، أو إذا كان ذلك مسموحا به قانونا، سيكون تكلفته صفر للولايات المتحدة، لكن وكالعادة، فإن وسائل الإعلام المعادية، وشركاؤهم من الديمقراطيين أصابهم الجنون".



وأردف: "لذلك، بعد العداء الجنوني واللاعقلاني من الإعلام والديمقراطيين ، لن يكون ترامب ناشونال دورال، في ميامي، الذي يستضيف قمة السبع في 2020. سنبدأ في البحث عن موقع آخر، بما في ذلك احتمالية عقد القمة في كامب ديفيد.. شكرا لكم".

