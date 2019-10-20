جونسون أرسل إلى توسك يطلب تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة الماضية رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك طلب فيها تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي المحدد في 31 أكتوبر الجاري.





وأورد موقع بولتيكو أن توسك أورد على حسابه عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا "لقد وردني الأن طلب التمديد، وسوف أبدأ مشاوراتي مع قادة دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد".





وأضاف الموقع أن لندن بعثت بالفعل 3 رسائل إلى الاتحاد الأوروبي من بينها طلب رسمي بتمديد الخروج حتى 31 يناير المقبل ورسالة من سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي وثالثة من جونسون يعرب فيها عن معارضته للتمديد.





وذكر الموقع أن جونسون لم يوقع على الرسالة التي تطلب تمديد أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.. ووقع على الرسالة التي أعرب فيها عن رفضه التمديد.