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رياضة

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، لاخطارهم برفض القلعة البيضاء إقامة مباراة السوبر الافريقي امام الترجي التونسي في قطر.

وتضمن الخطاب الاسباب السياسية في المقام الأول ، لعداء قطر وقيادتها ، لمصر واعتبارها دولة داعمة للارهاب ، واعلان مقاطعتها من قبل القيادة المصرية ، وبعض الدول العربية "الامارات و البحرين والسعودية" ، بالاضافة إلى عدم وجود خطوط طيران مباشرة للدوحة.

واضاف ، خلال برنامج الزمالك اليوم ، ان الفريق لن يسافر إلى قطر فهى دولة ارهابية ، واعلامها يحرض على قتل الجيش واختلاق الازمات في الدول العربية مثل سوريا ولبنان ، مشيرا إلى انهم سيفتعلون ازمة مع لاعبي الفريق ، ولن يضمن أن يخطفوا اللاعبين واعتبارهم اسرى لتبديلهم بقيادات اخوانية مثل عصام العريان وخيرت الشاطر.

كما اوضح رئيس الزمالك ، ان الخطاب تضمن ، ضرورة اللعب داخل القارة الافريقية ، فلماذا اقيم مباراة افريقية ، في دولة بقارة اسيا ، الى جانب انها ليست امنة على حياة لاعبي المارد الأبيض.

واختتم حديثه ، موجها رسالة للجماهير ، ان كأس السوبر الافريقي عبارة عن صفيحة ولن يتوج به في دولة معادية لمصر وشعبها وقيادتها.
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