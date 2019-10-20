تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، لاخطارهم برفض القلعة البيضاء إقامة مباراة السوبر الافريقي امام الترجي التونسي في قطر.



وتضمن الخطاب الاسباب السياسية في المقام الأول ، لعداء قطر وقيادتها ، لمصر واعتبارها دولة داعمة للارهاب ، واعلان مقاطعتها من قبل القيادة المصرية ، وبعض الدول العربية "الامارات و البحرين والسعودية" ، بالاضافة إلى عدم وجود خطوط طيران مباشرة للدوحة.



واضاف ، خلال برنامج الزمالك اليوم ، ان الفريق لن يسافر إلى قطر فهى دولة ارهابية ، واعلامها يحرض على قتل الجيش واختلاق الازمات في الدول العربية مثل سوريا ولبنان ، مشيرا إلى انهم سيفتعلون ازمة مع لاعبي الفريق ، ولن يضمن أن يخطفوا اللاعبين واعتبارهم اسرى لتبديلهم بقيادات اخوانية مثل عصام العريان وخيرت الشاطر.



كما اوضح رئيس الزمالك ، ان الخطاب تضمن ، ضرورة اللعب داخل القارة الافريقية ، فلماذا اقيم مباراة افريقية ، في دولة بقارة اسيا ، الى جانب انها ليست امنة على حياة لاعبي المارد الأبيض.



واختتم حديثه ، موجها رسالة للجماهير ، ان كأس السوبر الافريقي عبارة عن صفيحة ولن يتوج به في دولة معادية لمصر وشعبها وقيادتها.

