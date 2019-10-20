الثقافة والحضارة في مصر وكوريا.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم ادارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، بمكتبة الإسندرية، محاضرة بعنوان «الثقافة والحضارة في مصر وكوريا» يلقيها مون بيونج جون؛ القنصل العام، بسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، غدا الاثنين، الساعة الخامسة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. المحاضرة مفتوحة للجمهور.



تهدف المحاضرة إلى إلقاء الضوء على الثقافة والحضارة في كلًا من مصر وكوريا، وتوسيع التبادل الثقافي وتعزيز ثقافة العلوم الإنسانية وتنمية صناعة المحتويات الثقافية. وكذلك التعرف على التطور الاقتصادي الكوري وأيضا الظروف السياسية في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين مصر وكوريا، والتي ترجع إلى القرن التاسع.



ويصاحب المحاضرة عرض للكتب والمراجع العربية والأجنبية الموجودة ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية، وذلك في ضوء اهتمام مكتبة الاسكندرية بنشر المعرفة والثقافة.