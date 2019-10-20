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منوعات

قتلت ابنتها حتى لا يحصل طليقها على حضانة الطفلة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تسعى الأم دائما إلى توفير حياة هادئة لأبنائها، حتى لو اضطرت للدخول في مشاكل، ولكن ما فعلته تلك الأم خارج عن كل التوقعات أو التفكير الإنساني، فقد قتلت ابنتها من أجل الانتقام من طليقها.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على ليزا البالغة من العمر 41 عاما، بعد أن خنقت طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات.

بدأ الأمر منذ 10 سنوات عندما انفصلت ليزا عن زوجها جابي، وقررت إنهاء تلك العلاقة بكامل إرادتها بعد أن أصر الزوج على إعطائها فرصة للتفكير قبل اختيار الانفصال إلا أنها أصرت وتركته.

سافر الزوج بعد عامين من الانفصال إلى كندا، ووردت أنباء إلى ليزا أن طليقها قرر الزواج مرة أخرى، وبالفعل تزوج جابي بعد أن سافر بحوالي 9 أشهر، وكانت ليزا ترسل إليه ابنتهما لأن له الحق في رؤيتها كل شهر كما اتفقا.

تعرضت ليزا للإصابة ببعض الأمراض النفسية التي حولتها إلى غول لا يطاق وكانت ابنتها تهرب منها وتذهب إلى أبيها، بمرور الأيام بدأت الطفلة الصغيرة تحب حياتها في منزل أبيها مع أشقائها منه، وذلك الأمر كان يثير غضب والدتها، خاصة بعد أن قرر الأب أن يحصل على حضانة الطفلة.

قررت ليزا الانتقام من طليقها بطريقة بشعة، فقد قامت بخنق طفلتهما ذات الـ8 أعوام عن طريق كيس بلاستيك وتكميم أنفها وفمها حتى انقطع نفسها وماتت، وشعرت الأم بالحسرة والألم الشديد بعد أن قتلتها واعترفت أمام المحققين أنها قامت بذلك عن عمد.
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