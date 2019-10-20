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حوادث

ضبط عصابة سرقت 96 ألف جنيه من سائقين بالإسماعيلية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية.

تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائقين - مقيمان بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة) أنه أثناء قيادتهما سيارتين نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن الكائنة بدائرة المركز لشراء دواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص مجهولين يستقلون سيارة نقل "بحوزة أحدهم سلاح نارى" بإستيقافهم بادعاء أنهم من رجال الشرطة وقيامهم بتفتيشهما والاستيلاء من أحدهما على مبلغ مالى قدره 45 ألف جنيه ومن الآخر على مبلغ حوالى 51 ألف جنيه وهاتفيهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابى مكون من (خمسة أشخاص- "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت إحداها عن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة تفصيليًا بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وقرر أحد المتهمين بسابقة قيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدى السيارات بأسلوب انتحال الصفة وقيامه وباقى أفراد التشكيل بالتوجه لمكان الواقعة مستقلين سيارة نصف نقل "ماركة شيفروليه بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهم سلاح نارى، وقاموا بإستيقاف السيارتين قيادة المبلغان وتفتيشهما والاستيلاء منهما على المبالغ المالية والهرب، وتم بإرشاد المتهمين العثور على (مبلغ 30 ألف جنيه - بندقية آلية - 6 طلقات من ذات العيار - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
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