مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

فجر مصدر مطلع داخل أركان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مكان إقامة مباراة السوبر الإفريقى المنتظرة بين الترجى التونسى والزمالك .



وأكد المصدر أنه حتى الآن لا يوجد أى قرار رسمى من قبل الكاف بشأن مكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجى مشيرا إلى أن كافة التقارير الصادرة بإقامتها فى قطر " اجتهادات " فقط لا غير .



وأضاف أن قطر تعد واحدة من أبرز المرشحين لاستضافة مباراة السوبر بين الزمالك والترجى التونسى ، خاصة بعد نجاح النسخة الماضية بين الترجى والرجاء وخروج المباراة فى أفضل شكل ممكن ، مؤكدا أن قطر أبرز المرشحين ولكن لا يوجد قرار رسمى ونهائى بإقامة السوبر الإفريقي بها .



وتابع : " الاتحاد الإفريي سيحدد خلال الأيام المقبلة بشكل رسمى موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الفريقين الكبيرين الترجى التونسى والزمالك " .



وكان الترجى التونسى توج بلقب دورى أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي ، بينما فاز الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.