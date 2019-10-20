وزير الاستثمار ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: 3 مليارات دولار حجم التعاون مع البنك حتى 2021.. مسابقة لرواد التحول خلال نوفمبر المقبل

خلال لقاء وزير الاستثمار ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش اجتماعات البنك الدولى:

افتتاح مكتب إقليمي للبنك فى القاهرة الشهر المقبل

الاتفاق على زيادة التعاون بين مصر والبنك فى إطار استراتيجية التعاون بـ 3 مليارات دولار حتى 2021

لأول مرة.. الوزارة والبنك ينظمان "مسابقة رواد التحول" 20 نوفمبر المقبل فى القاهرة

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار: الجميع يتطلع للاستثمار فى مصر.. إجمالي عمليات المؤسسة فيها بلغ 5.17 مليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين مصر والبنك، مع استعداده لافتتاح مكتب إقليمي للبنك فى القاهرة الشهر المقبل، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا.وبحث الجانبان، التعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا، والذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة فكرتك شركتك ومسرعة الأعمال "فلك"، حيث من المنتظر تنظيم فعالية مشتركة بين الوزارة والبنك لأول مرة فى مصر تحت اسم "مسابقة رواد التحول" فى إطار مبادرة "فكرتك شركتك"، وبالشراكة مع مسرعة الأعمال "فلك" لدعم ريادة الأعمال فى مصر يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث تهتم المسابقة بالأفكار الجديدة والمبتكرة ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، إيمانا بأهمية الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.وناقش الجانبان إجراءات استراتيجية التعاون بين مصر والبنك والتى خصص لها البنك 3 مليارات دولار حتى 2021، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر منها النقل والتعليم والكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص.وأكدت الوزيرة أهمية أن تمثل الاستراتيجية احتياجات الشعب المصرى وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مع دعم القطاع الخاص فى ظل حرص الحكومة على مشاركة أكبر له فى المشروعات التنموية والاستثمارية.ودعت الوزيرة، رئيس البنك للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2019 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات والوزراء من افريقيا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.وأكد الدكتور بندر الحجار، حرص البنك على دعم جهود مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى مكانة مصر باعتبارها عضوا مؤسسا بالبنك، كما أنها تعد من أكبر خمس دول تستفيد من برامج البنك، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين إدارة البنك ومصر، لتفعيل دور البنك وخططه، مشيدا بالتقدم الاقتصادي والتشريعي، والتيسيرات الاستثمارية التي قدمتها مصر مؤخرا لتشجيع الاستثمار وجذب المشروعات، مما يوفر بيئة مناسبة لزيادة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص.والتقت الوزيرة، أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، لبحث دعم المؤسسة للقطاع الخاص، وخطط المؤسسة للتوسع في نشاطها في مصر من خلال عدة محاور وهي توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الأساسية في السوق المصري ةودعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الأفريقية في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، واتفق الجانبان على دعم المؤسسة لمصر فى الترويج للفرص الاستثمارية بها فى الخارج.وأكد أسامة القيسي أن الجميع يتطلع للاستثمار فى مصر، حيث تسعى المؤسسة للإسهام الفعال فى التنمية فى مصر ، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.وذكر أن إجمالي عمليات المؤسسة في مصر 5.17 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، كما قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية، وذلك لدعم الصادرات.والتقت الوزيرة، أيمن السجينى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لبحث تطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية الأساسية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم فى تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص فى مصر، ودعم مشروعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.