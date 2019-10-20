قرار جديد من محافظ القاهرة بخصوص إعلانات الشوارع.. اعرف التفاصيل

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتخاذ قرار جديد بخصوص إعلانات الشوارع بالعاصمة.



وبحسب بيان، الأحد، شدد محافظ القاهرة على إدارات الإعلانات بالأحياء بضرورة عمل خطة عمل يتم على أساسها الموافقة على تركيب الإعلانات وفقًا لرؤية المحافظة وليس طبقًا لرؤية الجهة التي تطلب تركيب الإعلان أيًا كانت تلك الجهة.



كما شدد عبد العال على أنه لا بد من وجود مواصفات فنية للإعلان الذي يتم تركيبه.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر السكرتير العام للمحافظة وحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات.

