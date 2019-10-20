Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قرار جديد من محافظ القاهرة بخصوص إعلانات الشوارع.. اعرف التفاصيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:12 م
إعلانات الشوارع
إعلانات الشوارع
Advertisements
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتخاذ قرار جديد بخصوص إعلانات الشوارع بالعاصمة.

وبحسب بيان، الأحد، شدد محافظ القاهرة على إدارات الإعلانات بالأحياء بضرورة عمل خطة عمل يتم على أساسها الموافقة على تركيب الإعلانات وفقًا لرؤية المحافظة وليس طبقًا لرؤية الجهة التي تطلب تركيب الإعلان أيًا كانت تلك الجهة.

كما شدد عبد العال على أنه لا بد من وجود مواصفات فنية للإعلان الذي يتم تركيبه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر السكرتير العام للمحافظة وحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

80 شفاطا و20 ألف بالوعة .. القاهرة تستعد لاستقبال موسم الأمطار

محافظ القاهرة: إجراءات مشددة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

ساديو ماني يجامل ميسي على حساب فان دايك ومحمد صلاح

فيديوجراف | احذر سماعة الأذن

أسعار جيلي من الوكيل بتحديث اليوم.. ارتفاع ملحوظ في X7

3 أسباب وراء انتعاش حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة.. تعرف عليها

أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

لكشف التزوير.. طلب هام من محامي شهيد الشهامة للمحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب