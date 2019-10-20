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رياضة

عادل عبد المنعم خارج حسابات المقاصة أمام وادى دجلة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:09 م
أحمد عادل عبدالمنعم
أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة
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عمرو الحلوانى
تأكد غياب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وادى دجلة المقرر إقامتها بعد غد "الثلاثاء" فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من إصابة قوية فى ركبته، مما أدى إلى خروجه من حسابات الجهاز الفنى فى الوقت الحالى، وخضوعه إلى برنامج تأهيلى قوى لسرعة العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

ويعتمد ميدو فى المقاصة خلال الفترة الحالية على تواجد محمود حمدى فى حراسة مرمى المقاصة ونجح حمدى فى الظهور بمستوى فنى جيد فى المباريات الأربع التى خاضها الفريق بالدوري حتى الآن.
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