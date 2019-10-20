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حوادث

بعد اعتذاره.. مصدر: القاضي مقدم البلاغ ضد الدكتور محمد غنيم سيتنازل عنه

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:22 م
الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية
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عمرو خليفة - جودت عيد
أكد مصدر قضائي بـ نادي القضاة، أن القاضي، الذي كان قد تقدم ببلاغ ضد الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية، سوف يقوم بالتنازل عن البلاغ بعد اعتذار الأخير عن التصريحات التي كان قد أدلي بها خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية، والتي قال فيها أن جزءًا من رسوم التقاضي يؤول إلى نادي القضاة.

وأضاف المصدر أن الدكتور محمد غنيم، قد أرسل تلغراف، للمستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، أعتذر خلاله عما بدر منه في حلقته مع الإعلامي عمرو أديب بشأن أخذ نادي القضاة لنصف الرسوم القضائية.

وقال غنيم في التلغراف: «ذكرت أثناء حوار تليفزيوني أن جزء من رسوم التقاضي يؤول إلى نادي القضاة، وقد تبين لي فيما بعد أن هذه المقولة غير صحيحة.. أرجو قبول اعتذاري».

وتابع المصدر أن النادي لم يكن قد اتخذ أي إجراء قانوني ضد الدكتور محمد غنيم، وأنه بعد تقديمه اعتذار، سيكتفي النادي بذلك الأمر.
بعد اعتذاره.. مصدر: القاضي مقدم البلاغ ضد الدكتور محمد غنيم سيتنازل عنه
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