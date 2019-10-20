استمرار حملات إزالة 17 تعديا على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء بالغربية وتحرير 342 مخالفة تموينية لردع المخالفين واستكمال مشروعات التطوير بالمحافظة ..صور

# محافظ الغربية يوجه برفع 17 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة وتنفيذ قواعد القانون للمخالفين

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية اليوم، استمرار حملات تموينية على المحال التجارية والأسواق العامة والرقابة وإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك فى إطار توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لإحكام التواجد الأمني والتنفيذي لرفع الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأعطي اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته بالضرورة تشديد الرقابة التموينية من خلال القيام بحملات مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتجاز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أي مخالفات في طرق التخزين والصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





وأكد محافظ الغربية استمرارية هذه الحملات بصفة يومية لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من جودة المعروضات وكذا متابعة كافة أماكن بيع السلع الغذائية للتأكيد على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





وقامت محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين بتنظيم عدة حملات أسفرت عن تحرير 342 مخالفة تموينية في الفترة من 16-19/ 10/2019 م .





ففي مركز مدينة المحلة الكبرى تم تحرير 85 مخالفة تموينية تمثلوا في (39 مخالفة بالمخابز - 46 مخالفة بالأسواق ) كما تم تحرير 68 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا تمثلوا في (25 مخالفة بالمخابز – 38 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز ) .





بينما تم تحرير 20 مخالفة تموينية في مركز ومدينة كفر الزيات تمثلوا في (7 مخالفات بالمخابز - 13 مخالفة بالأسواق) ، أما في مركز ومدينة سمنود تم تحرير 18 مخالفة تموينية بالمخابز ) وفى مركز ومدينة زفتي تم تحرير 17 مخالفة تموينية تمثلوا ( 10 مخالفات بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق ) .





أما في مركز ومدينة السنطة تم تحرير 20 مخالفة تموينية تمثلوا في (15 مخالفة بالمخابز – 5 مخالفات بالأسواق ) بينما تم تحرير 24 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون تمثلوا في ( 17 مخالفة بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق ) .





وفى مركز ومدينة قطور تم تحرير 33 مخالفة تموينية تمثلوا في (18 مخالفة بالمخابز – 15 مخالفة بالأسواق ) كما أسفرت حملات مديرية التموين المفاجئة عن تحرير57 مخالفة تموينية تمثلوا في (11 مخالفة بالمخابز – 44 مخالفة بالأسواق – مخالفتان بمحطات الوقود والبوتجاز ) .





ونتيجة لهذه الحملات المكثفة وتحرير المخالفات السابقة تم ضبط (1000 رغيف مدعم – 46 شيكارة دقيق بلدى مجمعة -65 كليو لحوم مذبوحة خارج السخانة - 82 علبة بخور مجهولة المصدر) .





كما باشر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في شن الحملات المنظمة التي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا مخالفات البناء ، مع الإلتزام الكامل بتنفيذ الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.





وشدد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة.





ففي هذا الشأن؛ قامت أجهزة المحافظة بتنظيم حملة إزالات أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدى ومخالفة.





حيث قام مركز ومدينة طنطا بإزالة 7 مخالفات بناء تمثلوا في ( ازالة شدة خشبية في المهد لدور أول علوى مخالف على مساحة 75م2 بقرية محلة روح – إزالة حالتين في المهد بقرية شوبر عبارة عن شدة خشبية لدور ثالث علوى مخالف وأخرى عبارة عن سلم وأعمدة مخالفة – إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 100م2 بقرية صناديد – إزالة شدة خشبية لأعمدة خارج الحيز العمراني بقرية الرجدية – إزالة فرن بلدى مخالف للاشتراطات ومقبرة مخالفة للاشتراطات بقرية برما ) .





كما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 3 حالات تمثلوا في ( إزالة شدة خشبية في المهد لسملات وأعمدة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة قيراط بقرية الهياتم – إزالة حالتين تعدى في المهد على الأرض الزراعية بقرية الجابرية على مساحة قيراط و14 سهم عبارة عن ردم قواعد وشدات خشبية للسملات ) .





أما مركز ومدينة سمنود قد قام بإزالة حالتين تمثلوا في ( إزالة حالة تعدى على أملاك الري بنطاق المدينة على مساحة 100م2 – حالة تعدى على الأرض الزراعية بنطاق قرية الراهبين على مساحة 120م2) .





بينما قام مركز ومدينة السنطة بإزالة 2 مخالفة بناء تمثلوا في ( إزالة في المهد لسور بطول 40م بإرتفاع متر بالطوب الأحمر بقرية كفر كلا الباب بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني – إزالة مقبرة مخالفة وتشوين مواد بناء على مساحة 18م2 بقرية بلكيم) ، وقام مركز ومدينة قطور بإزالة شدة خشبية في المهد لدور ثاني علوى مخالف.





كما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة شدة خشبية في المهد لسقف الدور الثالث علوى مخالف لشروط الترخيص.





أما في حي أول المحلة فقد تم إزالة شدة خشبية لأعمدة وصبة الدور الرابع عشر (مخالفة ارتفاعات) لبرج بشارع مصطفى كامل.