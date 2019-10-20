بـ وقفة احتجاجية.. اللبنانيون في برشلونة يتضامنون مع إخوانهم في بيروت

قام عدد من أبناء الجالية اللبنانية بوقفة تضامنية في برشلونة احتجاجا على الوضع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد.



وحسبما أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، في إسبانيا، رفع أبناء الجالية الأعلام اللبنانية واللافتات وكتبوا عليها: "متحدون ضد الحكام الفاسدين من برشلونة نحن معكم".



كما اعتصم أيضا، أبناء الجالية اللبنانية في باريس، اليوم، الأحد، ويتجاوز عددهم بحسب الترجيحات 10 آلاف شخص؛ وذلك تزامنًا مع الحراك الشعبي في بيروت.



وأقامت قوات الأمن اللبنانية، حواجز من الأسلاك الشائكة في محيط ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية.



وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب مصادر لبنانية.



وهناك توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالأيام السابقة.