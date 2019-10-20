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مرأة

لن تصدقي .. نوع من السكر يخلصك من آلام الدورة الشهرية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:50 م
لن تصدقي .. نوع من
لن تصدقي .. نوع من السكر يخلصك من آلام الدورة الشهرية
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اسماء محمد
الدورة الشهرية، تعاني السيدات والفتيات من آلام الدورة الشهرية وتسبب مغصا وألما في منطقة البطن بجانب الشعور بتعب عام في الجسم وتتفاوت درجة الألم من امرأة لأخرى حسب حالتها الصحية العامة والأمراض النسائية التي تعاني منها وطبيعة النظام الغذائي الذي تتناوله.

تلعب التغذية الصحيحة دورا كبيرا فى التخلص من التمتع بصحة جيدة وعلاج المشكلات الموجودة ومن بينها آلام الدورة الشهرية .

وذكر موقع " boldsky " أن السكر البنى من أفضل طرق التخلص من آلام الدورة الشهرية عند البنات والستات وهذا بفضل احتوائه على البوتاسيوم الموجود في نوعية الدبس المخلوطة بالسكر البني أثناء صناعته، مما يساعد على استرخاء عضلات الرحم ويخفف من الانقباضات التي تحدث أثناء الحيض، هذا بالإضافة إلى أن البوتاسيوم يمنع التشنجات المؤلمة.

يذكر أن السكر البني أحد أفضل أنواع السكر حيث له فوائد صحية كثيرة ويحتوي السكر البني على تركيبة كيميائية مختلفة ويتفاعل جسم الإنسان بشكل مختلف قليلًا عن السكر الأبيض مما يجعله فعالا فى علاج الكثير من المشاكل الصحية منها: الوقاية من السمنة والتخلص من آلام الدورة الشهرية .
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