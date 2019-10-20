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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد: وزيرة الصحة تكلف بمتابعة حالة مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:07 م
صدى البلد
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مصطفى كرم _ وسام مختار
استجابت وزارة الصحة والسكان لشكوي المواطنة أمنية عبد المعين أحمد لموقع صدي البلد، من تعرض شقيقها من ذوى الاحتياجات للمرض بسبب ميكروب فى معدته ادي الي تشنجات ووقع كسر فى عنق الفخذ يحتاج تغير شريحة أو مسمار بجانب رفض عدد كبير من المستشفيات استقباله بزعم عدم وجود أسرة فارغة ونتيجة لذلك ترتب عليه تدهور حالته الصحية ويحتاج إلى تغيير مفصل الفخذ بالكامل .

وصرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحه والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت المكتب الاعلامي بمتابعة حالة محمد وتقديم تقرير بالحالة المرضيه له والتأكيد علي تقديم الرعايه الطبيه اللازمة له.

وأكد مجاهد ان محمد متواجد الان بمعهد ناصر تمهيدا لعمل الجراحة اللازمه له خلال أيام وتم عمل قرار علاج علي نفقة الدولة له.

وأشار الي ان وزيرة الصحة والسكان وجهت بسرعة الاستجابه لأي حالات مرضيه باعتبار ان تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين علي حد سواء حق اصيل من حقوقهم التي كفلها الدستور وشددت عليها القياده السياسية.

يذكر ان العملية تتكلف 30000 جنيه ولا تملك الأسرة ذلك المبلغ لأن والده مسن على المعاش .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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