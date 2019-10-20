ليفربول يتعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد ..فيديو

أحرز آدم لالانا، هدف التعادل لفريقه ليفربول فى شباك مانشستر يونايتد، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب أولد ترافورد ، فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأدرك ليفربول هدف التعادل فى الدقيقة 85 عن طريق لالانا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية متقنة .





وجاء هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 36 عن طريق راشفورد بعد تلقيه عرضية رائعة سددها بقوة داخل الشباك، واعترض لاعبو ليفربول لوجود خطأ وقرر حكم المباراة الاستعانة بتقنية الفيديو وقرر أن الهدف سليم.





وبدأ لاعبو مانشستر يونايتد بالضغط المتواصل علي وسط ملعب ليفربول لإحراز هدف ثانٍ للقضاء علي آمال زملاء محمد صلاح.





وتوقف اللعب 3 دقائق بعد سقوط دانيال جيمس لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل عنيف من لاعب ليفربول ونزل الجهاز الطبي.



