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تعليم

المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:37 م
المحرصاوي: مصلحة
المحرصاوي: مصلحة طالبات الأزهر شغلنا
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمود رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، في زيارة مفاجئة اليوم الأحد، المدينة الجامعية للطالبات للاطمئنان عليهن وعلى مستوى الخدمة المقدمة لبناته الطالبات.

واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام العمل داخل المدينة والمطابخ الرئيسية، موجهًا مديري المدن الجامعة بالالتزام بالمعايير المعلنة، والمتابعة لحظة بلحظة وإزالة كافة المعوقات أمام بناته الطالبات، حتى يتسنى لهن الاستقرار والتفرغ لدراستهن، واستثمار وقتهن في تحصيل العلم.

وأكد رئيس الجامعة، حرصه الدائم على متابعة كل ما يتعلق بأبنائه وبناته والتواصل المباشر معهم في كل مناسبة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشتهم، حتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر، مشددا على أن مصلحة الطالبات هي شغل إدارة الجامعة الشاغل من أجل توفير وتهيئة المناخ المناسب للطالبات للمذاكرة والنجاح والتفوق دائما.

وخلال جولته التفقدية المفاجئة تحدث رئيس الجامعة مع الطالبات، وسألهن عن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تكل ولا تمل من المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، متمنيا لهن النجاح والتفوق، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما لهن.
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
المحرصاوي: مشغلون بمصلحة طالبات الأزهر وتوفير الجو المناسب لهن
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