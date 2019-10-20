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منوعات

ميجان ميركل لمذيع بريطاني : أنا عايشة ومش عايشة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف
قالت الدوقة ميجان ميركل عبر فيلم وثائقي جديد يوثق حياتها هي وزوجها الأمير هاري، إنها تشعر بأنها موجودة ولكنها لا تعيش حياتها، حيث تجاهد مع ضغوطات الحياة الملكية والتركيز الإعلامي معها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أفصحت الدوقة ميجان عن المعاناة التي تواجهها في حياتها بشكل عاطفي مع الإعلامي توم برادي، عبر فيلم وثائقي جديد تم بثه على قناة ITV .

وتلقت الدوقة دعما كبيرا من مستخدمي تويتر يوم الجمعة بعد إصدار مقطع من الفيلم الوثائقي واعترفت فيه بأنها "ليست على ما يرام".

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