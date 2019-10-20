أسباب تأخر تصوير فيلم القذافي.. تفاصيل

قال الفنان محيي إسماعيل بأنه على الرغم من انتهائه من كتابة فيلم "الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي" إلا أن الظروف الإنتاجية تمنعه من بدء التصوير.



أضاف في تصريح لصدى البلد: عرض علي أكثر من جهة انتاجية لكي تقوم بإنتاج هذا العمل الا أنني رفضت كل العروض ، أيضا لدي شروط مازالت متمسك بها وهي أنني أكون متواجد في التصوير حتي لا يتم تحريف العمل ، أيضا اختياري للمشاركين في العمل سيكون بعناية شديدة وتركيز .



وقال: جمعتني أكثر من جلسة بابنة القذافي الأ أنها مازالت تصر علي الفيلم لتوضح للعالم ما قام بها والدها الرئيس الراحل .



يذكر أن الفنان محيى إسماعيل درس فى كلية الآداب قسم الفلسفة والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية وعمل بالمسرح القومى وهو مؤسس مسرح المائة كرسى التجريبى بالمركز الثقافى التشيكى عام ‏‏1969 وجسد من قبل شخصيات مثل نابليون فى مسلسل "الأبطال" والقائد الإسرائيلى عساف ياجورى فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى".

