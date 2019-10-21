طهقان زهقان متضايق.. حلول فعالة فى علاج الاكتئاب بدون أدوية .. احرص على هذا المشروب فور الشعور بالحزن .. و4 عادات فعالة فى التخلص منه نهائيا أبرزها: الفسحة

اخلص من الاكتئاب بالخروج من المنزل يوميا

- مشروب فعال فى علاج الاكتئاب نهائيا

- فش غلك .. تفريغ المشاعر السلبية مفتاح علاج الاكئتاب



مع بداية فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، ينتاب البعض شعور بتناول الكثير من الطعام أو النوم لساعات طويلة أو الدخول في حالة نفسية سيئة تصل إلى الاكتئاب، مع فقدان في الطاقة وغيرها من العلامات، كما يتعرض الكثير منا للإصابة بنوبة اكتئاب فى أوقات مختلفة، ويمكننا التغلب على هذه الحالة وضبط الحالة المزاجية من خلال اتباع بعض الحيل البسيطة، وفى مقدمتها تناول المشروبات والأطعمة التى تساعدنا على التغلب على هذه الحالة.



نعرض لكم اهم النصائح التى تساعد فى التغلب على الاكتئاب نهائيا بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.



الخروج يوميًا عدة مرات ولو لـ 10 دقائق



احرص على التمشية أو الخروج لشم الهواء في البراح أو منتزه صباحًا، على أقل تقدير 10 دقائق، فهذا يحسن من الحالة المزاجية إلى حد ما.



توقف عن تناول هذه المأكولات



أحد أعراض الحزن هو أن المصابين غالبًا ما يشتهون الأطعمة السكرية أو الكربوهيدرات الثقيلة ولكن يجب عدم الافراط فى تناولها حتى لا يصاب الشخص بالسمنة، ويفضل تناول بعض المكملات الغذائية إلى جانب نظامهم الغذائي المعتاد، مثل فيتامين (د) أو فيتامين ب 12.



التمارين الرياضية



عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، فأظهرت الأبحاث أن التمرينات يمكن أن تكون فعالة في علاج الاكتئاب مثل مضادات الاكتئاب، ويفضل ممارسة التمارين الرياضية في أحد المتنزهات او الحدائق.



لا تكتم مشاعرك السلبية



عند شعورك بالحزن أو الضيق عليك الاختلاط بالناس والأصدقاء ولا تترك نفسك وحيدًا حتى لا يزداد الأمر سوءًا، وإذا إزداد الأمر سوءًا عليك التوجه لاستشارة الطبيب.



مشروب سحرى فى علاج الاكتئاب