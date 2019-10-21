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طهقان زهقان متضايق.. حلول فعالة فى علاج الاكتئاب بدون أدوية .. احرص على هذا المشروب فور الشعور بالحزن .. و4 عادات فعالة فى التخلص منه نهائيا أبرزها: الفسحة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
حلول فعالة فى علاج
حلول فعالة فى علاج الاكتئاب بدون أدوية
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اسماء محمد - نهى حمدى
اخلص من الاكتئاب بالخروج من المنزل يوميا 
- مشروب فعال فى علاج الاكتئاب نهائيا 
- فش غلك .. تفريغ المشاعر السلبية مفتاح علاج الاكئتاب

مع بداية فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، ينتاب البعض شعور بتناول الكثير من الطعام أو النوم لساعات طويلة أو الدخول في حالة نفسية سيئة تصل إلى الاكتئاب، مع فقدان في الطاقة وغيرها من العلامات، كما يتعرض الكثير منا للإصابة بنوبة اكتئاب فى أوقات مختلفة، ويمكننا التغلب على هذه الحالة وضبط الحالة المزاجية من خلال اتباع بعض الحيل البسيطة، وفى مقدمتها تناول المشروبات والأطعمة التى تساعدنا على التغلب على هذه الحالة.

نعرض لكم اهم النصائح التى تساعد فى التغلب على الاكتئاب نهائيا بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

الخروج يوميًا عدة مرات ولو لـ 10 دقائق

احرص على التمشية أو الخروج لشم الهواء في البراح أو منتزه صباحًا، على أقل تقدير 10 دقائق، فهذا يحسن من الحالة المزاجية إلى حد ما.

توقف عن تناول هذه المأكولات

أحد أعراض الحزن هو أن المصابين غالبًا ما يشتهون الأطعمة السكرية أو الكربوهيدرات الثقيلة ولكن يجب عدم الافراط فى تناولها حتى لا يصاب الشخص بالسمنة، ويفضل تناول بعض المكملات الغذائية إلى جانب نظامهم الغذائي المعتاد، مثل فيتامين (د) أو فيتامين ب 12.

التمارين الرياضية

عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، فأظهرت الأبحاث أن التمرينات يمكن أن تكون فعالة في علاج الاكتئاب مثل مضادات الاكتئاب، ويفضل ممارسة التمارين الرياضية في أحد المتنزهات او الحدائق.

لا تكتم مشاعرك السلبية

عند شعورك بالحزن أو الضيق عليك الاختلاط بالناس والأصدقاء ولا تترك نفسك وحيدًا حتى لا يزداد الأمر سوءًا، وإذا إزداد الأمر سوءًا عليك التوجه لاستشارة الطبيب.

مشروب سحرى فى علاج الاكتئاب

وذكر موقع "healthline" أن مشروب الشوكولاتة أو الكاكاو من أكثر المشروبات المفيدة لصحة الإنسان النفسية والجهاز العصبى، فضلا عن أن هذا المشروب له مذاق رائع لا يقاوم.

يمتلك مشروب القهوة والكاكاو العديد من الفوائد الصحية للجسم، فهو من أقوى مضادات الأكسدة الموجودة حوله وأعلى مصدر نباتي للحديد كما أنه جيد للقلب.

كما أن الكاكاو المضاد للالتهابات يخفض ضغط الدم، ويزيد الكوليسترول الحميد (الجيد)، ويخفض الكوليسترول الضار، وله فوائد معرفية وتحسن صحة الدماغ والجهاز العصبى.

طريقة عمل الكاكاو:

تحريك 1 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام في فنجان القهوة الساخن لزيادة الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم.

نصيحة: ابحث عن الكاكاو الخام العضوي للحصول على أكبر قدر من الفوائد، وتعلم الفرق بين الكاكاو الخام ومسحوق الكاكاو.
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